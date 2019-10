Caso Bortuzzo, oggi la sentenza per chi sparò contro Manuel: la procura chiede 20 anni

È attesa per oggi la sentenza del processo davanti al gup di Roma a carico di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del tentato duplice omicidio del nuotatore Manuel Bortuzzo, rimasto poi paralizzato alle gambe, e della fidanzata Martina Rossi, la notte del 2 e 3 febbraio scorsi. Per i due la Procura ha chiesto una condanna a 20 anni di carcere per entrambi. I due aggressori hanno scelto il rito abbreviato che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena.

