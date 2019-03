Bebe Vio fa visita a Manuel Bortuzzo: «Non è mai finita se non lo decidi tu»

Anche la campionessa paralimpica Bebe Vio è andata a far visita a Manuel Bortuzzo: «Energia pura, campionessa di vita», è il commento della foto-ricordo scattata nella clinica romana dove il nuotatore trevigiano è ricoverato dopo essere stato colpito da una pallottola vagante all'esterno di un pub a Roma. Il post è stato pubblicato sul profilo del papà di Manuel, Franco, e poi ripreso dalla pagina "Tutto per Manuel".

Manuel Bortuzzo: «Tra dieci anni spero di essere di nuovo in piedi»

«Il dono più bello della vita è il sorriso, non è mai finita se non lo decidi tu», continua il post. Il 19enne aveva dichiarato che Bebe Vio fosse la sua eroina. E la schermitrice gli aveva già fatto una dedica su Instagram, dopo il successo in Coppa del mondo: «Dedico la vittoria a tutti quelli che cadono ma appena possono si rialzano e riprendono a correre... o a nuotare! Daje Manuel». Il nuotatore azzurro aveva risposto così: «Grazie di cuore, sei stata un mio grande punto di riferimento morale». Un punto di riferimento che Manuel ha potuto finalmente incontrare e abbracciare.

Ultimo aggiornamento: 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA