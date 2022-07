Sabato 16 Luglio 2022, 07:18

Sono state le violente grida della ragazza a far scattare l'allarme mercoledì notte in via Marsala, poco distante dalla stazione Termini. «Stanno picchiando una ragazza, non so cosa fare» ha segnalato alla polizia un residente spaventato per quanto stava accadendo. Quando la prima pattuglia è arrivata sul posto però la situazione è degenerata. I due giovani, la ragazza di 15 anni e l'amico di 21 anni, alla vista delle divise blu, si sono rivoltati contro gli agenti. Insulti, calci e pugni. A quel punto, si sono aggiunte altre tre persone che a turno si sono scagliati contro i poliziotti. Tanto che è stato necessario l'intervento di altre due squadre delle volanti della polizia per riportare la situazione alla normalità. Mentre in strada scattava il fuggi fuggi, gli agenti sono riusciti a bloccare la 15enne e il 21enne.

LA RICOSTRUZIONE

I poliziotti hanno quindi fermato i due. Sono stati poi separati e quindi interrogati. Ma nessuno dei due ha risposto agli interrogativi degli agenti che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica della lite e i motivi dell'aggressione. Sul posto è stato necessario anche l'intervento di due ambulanze. I sanitari del 118 hanno soccorso i poliziotti feriti, trasportati in ospedale sono stati giudicati guaribili in sette giorni. Gli investigatori stanno ora procedendo per chiarire quanto avvenuto.

Fino a tarda notte i poliziotti hanno ascoltato i testimoni che però non sono stati in grado di fornire elementi utili per la ricostruzione e i motivi della violenta lite. La ragazza, vittima stando a quanto riferito da alcuni residenti di via Marsala, non ha risposto a nessuna delle domande degli investigatori. Allo stesso tempo il 21 enne, accusato dell'aggressione, non ha replicato a nessuna delle accuse. L'ipotesi è che dietro la lite ci siano motivi legati alla gelosia e che i due ragazzi siano fidanzati.

Solo un'ipotesi su cui i poliziotti stanno ancora lavorando. Intanto il 21enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e la ragazzina è stata denunciata per gli stessi reati e riconsegnata alla famiglia. Proseguono infine le ricerche dei tre ragazzi che hanno partecipato all'aggressione dei poliziotti.