Lazio, bollettino Covid oggi 28 dicembre 2021: 4.288 nuovi casi (2.114 a Roma) e 19 morti

Nel Lazio si registrano oggi 4.288 nuovi casi di positività al Covid e 19 morti. I casi a Roma città sono 2.114. «Su 23.838 tamponi molecolari e 66.119 tamponi antigenici per un totale di 89.957 tamponi, si registrano 4.288 nuovi casi positivi (+1.355), sono 19 i decessi (+12), 1.025 i ricoverati (+29), 135 le terapie intensive (stabili) e +1.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,8%». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

APPROFONDIMENTI COVID Record di contagi in Veneto (+7.403) I DATI Covid, bollettino oggi 28 dicembre 2021 L'EMERGENZA Roma, i pazienti restano bloccati nelle ambulanze: è... LATINA: FILE INTERMINABILI PER IL TAMPONE COVID ALL’EX SANI Latina, file interminabili per il tampone Covid all’ex Sani LATINA Latina: File interminabili per il tampone all’ex Sani RIETI Tamponi al drive in della Asl di Rieti, la fila delle auto si...

Rispetto al 28 dicembre dello scorso anno si contano 1.795 ricoveri in meno in area medica, 172 in meno in terapia intensiva, 18.052 isolati a domicilio in meno e 28 decessi in meno. «Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione» aggiunge.

Lazio, bollettino Covid oggi 28 dicembre 2021

Asl Roma 1: sono 1.067 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 828 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 219 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 277 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 218 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 335 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.344 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 484 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 410 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 202 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 248 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.