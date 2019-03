Lavorare nel mondo dei videogiochi, trasformare una passione in mestiere: si può. L'Accademia Italiana Videogiochi dà il via al ciclo di Open Day 2019 domenica 31 marzo aprendo le porte della sede di Via Alessandria, a Roma, per presentare l'offerta formativa dell'anno accademico 2019/2020 a tutti i ragazzi interessati ad intraprendere una carriera nel mondo dei videogiochi. Fondata nel 2004 da Luca De Dominicis, l'Aiv propone un percorso formativo successivo al diploma di scuola superiore (l'età minima per poter accedere è infatti 18 anni), con un'offerta didattica che include tre percorsi ben distinti corrispondenti alle figure chiave all'interno di uno studio di sviluppo: il grafico 3D, il programmatore ed il game designer.

Tutti i corsi dell'Accademia partono dalle basi e si sviluppano in tre anni di corso, durante i quali gli studenti acquisiscono competenze tecniche e pratiche necessarie per lavorare nella gaming industry. «La crescita registrata nell'industria dei videogiochi negli ultimi anni è la testimonianza dei progressi che il settore sta portando avanti sia dal punto di vista qualitativo dei software, sia nell'ambito dello sviluppo videoludico - afferma De Dominicis -. I videogiochi si stanno affermando sempre più come ottava arte e siamo orgogliosi di far parte di questo percorso di crescita della gaming industry tramite i talenti che formiamo da oltre 15 anni di attività».

