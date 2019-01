Lariano, appartamento in fiamme: donna fugge e si salva

Appartamento in fiamme, questa mattina a Lariano. L’anziana che era all’interno è scappata non appena si è accorta che la casa si stava riempiendo di fumo. Così, nella tarda mattinata di oggi, una 70enne ha avuto salva la vita. L’incendio della sua abitazione, una bifamiliare in via dei Volsci 64 a Lariano sarebbe stato causato dalla canna fumaria del camino e, in poco tempo, le fiamme si sono propagate ad alcune stanze dell’appartamento. La donna è quindi uscita di casa chiedendo aiuto e i vicini, con un tubo per l’irrigazione del giardino, hanno mantenuto arginate le fiamme fino al loro completo spegnimento effettuato dai vigili del fuoco di Velletri e di Nemi. Le fiamme, quindi, sono rimaste contenute al sola abitazione della donna, mentre i locali dell’appartamento al fianco sono stati solamente invasi dal fumo. © RIPRODUZIONE RISERVATA