Nettunense, sbanda e travolgeun'auto con due giovani a bordo: tutti e tre feriti

Sono gravi le condizioni di un giovane che, questa notte all'1 circa, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla via Nettunense al km 16,200 nel comune di Lanuvio. A scontrarsi sono state due vetture, una Clio su cui viaggiava una coppia di giovani e una Polo su cui viaggiava una sola persona. Entrambe le auto sono state ridotte in un groviglio di lamiere. I primi ad essere soccorsi sono stati i due della Clio. A dare speranza di sopravvivenza al conducente della Polo sono stati i vigili del fuoco di Velletri il cui intervento é servito per estrarlo dall'abitacolo ed affidarlo alle cure degli operatori del 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA