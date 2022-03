Lanuvio, "fabbrica" di green pass falsi in casa: banda di truffatori sgominata dai vigili

Un giro di falsi Green Pass e falsi Test Antigenici utilizzati, verosimilmente, per evitare i controlli e le verifiche nelle strutture in cui questo tipo di certificazioni sono obbligatorie è stato scoperto dalla Polizia Locale di Lanuvio, diretta dal Comandante Sergio Ierace.

In tutto oltre 40 le certificazioni "truccate", tutte eseguite utilizzando false intestazioni, timbri e firme di due distinte farmacie del territorio - non coinvolte nei fatti illeciti commessi - che immediatamente si sono messe a disposizione degli agenti di Lanuvio. Quattro le persone coinvolte, tra i 30 e i 45 anni. Di Lanuvio, l'ideatore, e di Genzano, Albano e Aprilia, i complici. Nonostante il tentativo di disfarsi dei falsi e dei materiali utilizzati per la loro realizzazione, gettandoli in sacchi dell’immondizia, la Polizia Locale , durante il blitz in una casa a ridosso del Centro storico, ha rinvenuto e recuperato tutte le prove necessarie a stabilire l’ipotesi di reato.

Le accuse

I quattro dovranno rispondere di truffa, falso, uso di atti pubblici falsi , e dove dovessero peraltro risultare che gli utilizzatori dei falsi certificati nel periodo erano positivi al Covid 19, risponderanno anche del reato di epidemia in concorso tra loro e soggetti ancora ignoti, per aver favorito la diffusione virus. L’attività di controllo costantemente svolta dalla polizia locale di Lanuvio sul territorio sul fronte delle truffe sulla certificazione verde anti covid 19 continuerà anche nei prossimi giorni.