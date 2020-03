Roma, droga, arrestati poliziotto e marinaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da tempo erano tenuti sotto controllo. Anche quando si erano scambiati la droga in centro a Ladispoli. Poi è scattato il blitz dei carabinieri che ha consentito di arrestare due persone: un poliziotto della stradale in servizio nella caserma locale e un marinaio di Cerveteri in forza alla Capitaneria di porto di Civitavecchia. L’operazione guidata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia è stata condotta dai militari della stazione di Ladispoli coordinati dalla compagnia di Civitavecchia che, l’altro pomeriggio, ha pianificato l’intervento dei suoi uomini nei minimi dettagli.I due osservati speciali si erano da poco visti e non sapevano naturalmente di essere pedinati. Gli investigatori sono entrati in azione e li hanno bloccati sorprendendoli mentre uno dei due, il poliziotto, dava 10 grammi di cocaina purissima al suo amico. Questa almeno la ricostruzione. I carabinieri hanno poi esteso la perquisizione anche nell’abitazione del primo scovando ulteriori 45 grammi della stessa droga. A quel punto sia il sovrintendente di polizia, 55enne residente a Ladispoli che il marinaio 37enne di Cerveteri, sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il gip ha convalidato il provvedimento cautelativo disponendo gli arresti domiciliari per il poliziotto e l’obbligo di dimora per il graduato della guardia costiera. A vario titolo si dovranno difendere dalle accuse di spaccio e detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Non si sa cosa i due abbiano dichiarato e come si siano giustificati di fronte agli inquirenti. La magistratura mantiene il massimo riserbo sulla vicenda che non è da escludere possa portare ancora a sviluppi. Da capire infatti se l’indagine sia chiusa oppure no. Dopo aver individuato la coppia, i carabinieri, se dovessero accertare che la cocaina non fosse per uso personale, considerata la quantità sequestrata, potrebbero risalire in pochissimo tempo ad eventuali nuovi clienti di una presunta “rete” sul litorale nord. Non a caso negli ultimi tempi i militari, proprio per lo spaccio di droga da Civitavecchia a Fiumicino, passando per Ladispoli e Cerveteri, hanno setacciato i quartieri più importanti delle varie città per individuare numerosi pusher, già ammanettati, e di conseguenza gli assuntori delle sostanze proibite.