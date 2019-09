Roma, incidente in tangenziale: sbalzato fuori dalla Smart, uomo travolto e ucciso da un pullman

Ha perso il controllo della sua auto e, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo, è stato travolto da un pullman che lo ha investito. Incidente mortale nel tardo pomeriggio sulla tangenziale di Roma all'altezza di ponte Lanciani. Inutili i soccorsi per il 44enne. Sul posto la polizia locale del Gruppo Sapienza per i rilievi. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

🔴#Roma #incidente - Tangenziale Est traffico rallentato fra A24 e Ponte Lanciani > Stadio Olimpico ­ #luceverde #lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 12 settembre 2019

Ultimo aggiornamento: 20:27

