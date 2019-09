Roma, due pedoni investiti da un'auto: trasportati al Gemelli, non sono gravi

Due pedoni sono stati investiti da un'auto, una Volkswagen Up, stamattina in via Monte Cervialto 119, in zona Nuovo Salario, alla periferia di Roma. Si tratta di un bambino e di un parente, entrambi sono stati trasportati in ospedale, al Gemelli, e non sarebbero in pericolo di vita. L'auto si è immediatamente fermata. Sul posto per i rilievi la polizia locale del III Gruppo Nomentano. © RIPRODUZIONE RISERVATA