Incidente a Roma, auto fuori strada: morta una ragazza, gravissima l'amica

Incidente mortale nella notte vicino a Roma. Un boato ha squarciato il silenzio della notte. A quanto riferito dai vigili del fuoco, intorno alle 2.30 su via Braccianese Claudia ad Anguillara Sabazia, un'auto con a bordo due ragazze è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. Le ragazze sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco. Una ventenne, Martina Oro, residente a Roma, è morta mentre l'altra giovane è rimasta ferita.

La seconda ragazza è stata trasportata a bordo di un elisoccorso in nosocomio dove è giunta in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero critiche. Non è ancora chiara la dinamica sulla quale stanno indagando i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 13:58

