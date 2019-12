Incidente in Veneto, morti tre ragazzi: frontale tra due auto nella notte. A Verona morte madre e figlia

Due gravissimi incidenti nella notte in Veneto: quella con il bilancio più grave è avvenuta in località Musetta fra San Donà e Noventa di Piave dove in un frontale, alle 2 e mezza di questa notte, in via Martiri delle Foibe, sono morti 3 giovani.

Lo schianto fra una Fiat Punto blu e una Citroen C3 bianca sulla bretella di collegamento fra Noventa e San Donà. Le vittime sono due ragazze di 25 e 24 anni, Giulia B. e Chiara B., residenti a San Donà ed Eraclea, e un altro ragazzo trevigiano di 20 anni, Matteo G., residente a Salgareda. Pare che quest'ultimo e Chiara viaggiassero sulla stessa auto, Giulia da sola sull'altra.



Veronese. Le vittime sono madre figlia di 28 e 52 anni i cui corpi sono stati estratti dall'auto rovesciata dai vigili del fuoco. Ferito un 22enne, a bordo di una seconda vettura, ricoverato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118. Sono due donne le vittime dell'incidente stradale accaduto ieri in tarda serata a San Gregorio di Veronella, nel.

Ultimo aggiornamento: 10:47

