RIETI - Incidente stradale lungo la strada statale Salaria, dopo il distributore Agip, nei pressi di Borgo Santa Maria. Dalle prime ricostruzioni, ancora in corso di verifica, pare che un' auto abbia tentato un'inversione impattando contro uno scooter che procedeva nel suo senso di marcia.



Ferito il conducente dello scooter. Chiusa momentaneamente al traffico la Salaria per permettere ai carabinieri della stazione di Passo Corese di effettuare i rilievi.



Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria. Sul posto è presente il personale di Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



Solo un codice giallo, fortunatamente, per lo scooterista. Ultimo aggiornamento: 19:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA