Incidente a Roma, investita da un autocarro a Colli Albani: morta una donna di 42 anni

Incidente alle ore otto circa in via Mario Menghini altezza angolo con via Appia Nuova a Roma.

Per cause ancora da chiarire un camion ha investito una donna italiana classe 1977. La 42enne è morta sul colpo. Sul posto immediatamente due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con supporto di carro sollevamenti. Al momento strada chiusa al traffico veicolare. Alla guida dell'autocarro un italiano di 43 anni che è stato accompagnato all'Umberto I per gli esami tossicologici di rito.



