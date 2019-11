Roma, investe uomo mentre fa jogging: è grave. L'automobilista aveva patente scaduta da 6 anni

Con la patente scaduta da 6 anni, ha investito con la propria auto un uomo che faceva jogging, mandandolo in ospedale dove è ricoverato in gravi condizioni. Il protagonista dell'incidente è un automobilista di 56 anni che a Monterotondo, in provincia di Roma, ha perso il controllo dell'auto e ha preso in pieno il runner, un 66enne che stava correndo in via di Castelchiodato. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea a Roma mentre l'automobilista è stato denunciato per lesioni stradali. E quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monterotondo hanno fatto un controllo più approfondito sull'uomo, è emerso che aveva la patente scaduta dal 2013.

Ultimo aggiornamento: 10:03

