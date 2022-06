Incidente a Lanuvio, frontale tra due auto: morta una donna e il suo cane, 3 feriti in ospedale

Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto intorno alle 14.30 su via Laviniense, la strada che collega la parte alta del paese dei Castelli Romani con via Nettunense. Un violento frontale tra una Nissan Micra che scendeva verso Campoleone via Nettunense ed una Ford Fusion che saliva verso Lanuvio.

Nell'impatto hanno perso la donna, 49 anni di Ardea, e il suo cane, un esemplare di pastore tedesco. Feriti anche due fratelli di Lanuvio di 23 e 21 anni che erano a bordo della Ford Fusion oltre al conducente della Nissan, un 48enne di Genzano. I feriti sono stati trasportati rispettivamente all'ospedale di Aprilia e con un elisoccorso del 118 al San Camillo con il conducente della Nissan che è in gravi condizioni

Sul posto sono intervenuti per i rilievi, i soccorsi e le indagini del caso, i carabinieri della locale stazione e alcune gazzelle del radiomobile di Velletri, che hanno chiuso la strada insieme ad una pattuglia della polizia locale. I vigili del fuoco di Velletri sono intervenuti con due mezzi per estrarre la vittima e i tre feriti.

Foto Video Luciano Sciurba