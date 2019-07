Roma, perde il controllo dello scooter e si schianta in via del Foro Italico: muore 49enne

Non si ferma la scia di sangue sulle strade di Roma. Ancora un morto sulle due ruote. Questo pomeriggio, poco dopo le 17.30, un incidente su via del Foro Italico, direzione San Giovanni, poco prima via della Moschea non ha lasciato via di scampo a un centauro di 49 anni. La vittima, a bordo di uno scooter Honda Forza, avrebbe perso il controllo finendo sull’asfalto. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli per i rilievi. Non si è resa necessaria la chiusura della carreggiata ma solo un restringimento per la messa in sicurezza dell’area. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Dai primi accertamenti svolti dagli agenti al momento risulta coinvolto solo il motoveicolo. Ulteriori verifiche sulla dinamica sono tuttora in corso. Saranno visionate le telecamere della zona.

Sono 74 le vittime dall’inizio dell’anno. Insomma, un morto ogni 60 ore. Numeri che fanno rabbrividire. Sabato pomeriggio era toccato a un ragazzo di 20 anni a bordo di una Smart con un amico sul Gra. Ancora da verificare se ci sia stato il coinvolgimento di un’altra vettura. Domenica mattina due motociclisti hanno perso la vita a distanza di 15 minuti l’uno dall’altra. Alle 6.25, Roberto Tagliaferri, 31 anni (il prossimo 28 luglio), si è scontrato con una vettura al Nomentano. Pochi minuti dopo Marta Di Febo 40 anni, infermiera, è deceduta a bordo della sua moto sulla Tangenziale, in direzione San Giovanni.

