​Roma, incendio in un appartamento in via Flaminia: salvata una 40enne, evacuato il palazzo

Incendio in un appartamento in via Flaminia 466 a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Sono sei le squadre in azione sul luogo dell'accaduto. Alle ore 20.15 circa, squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Flaminia per un incendio di un appartamento al secondo piano di un edificio di quattro piani. Sul posto due squadre, un'autoscala, un'autobotte, il carro autoprotettori e il capo turno provinciale.

Il personale ha spento l'incendio sviluppatosi nel salone evitando il propagarsi delle fiamme in altre stanze dell'appartamento. Al momento l'appartamento è inagibile per il fumo e il calore. A scopo precauzionale l'edificio è stato evacuato fino al termine dell'intervento. La proprietaria, una donna italiana di 40 anni, è stata portata fuori dall'appartamento e affidata alle cure del 118.



