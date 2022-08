Roma, incendio in Via della Magliana: a fuoco un deposito di materiali edili

La sala operativa del comando di Roma dalle ore 10.00 circa ha inviato in via della Magliana 1247 tre squadre VVf con due autobotti il carro schiuma il funzionario di servizio con il capo turno ed il carro autoprotettori per un incendio generalizzato all’interno di un deposito di materiali edili di circa 5000 mq.

L’incendio ha interessato completamente l’area ed alcuni depositi che contenevano diversi materiali. Le operazioni di spegnimento e contenimento dell’incendio risultano alquanto difficoltose anche a causa del forte vento. Sul posto i mezzi di supporto della P.C. di Roma con l’ausilio anche di una autobotte kilolitrica oltre alla Polizia di Roma Capitale.

