Roma, incendio nel garage di una palazzina: 9 veicoli coinvolti e 32 appartamenti evaucati

Incendio nella notte nel garage di una palazzina a Santa Maria delle Mole, nel Comune di Marino, vicino Roma. Dopo l'allarme dei residenti sono intervenuti i Carabinieri di Castel Gandolfo e di Santa Maria delle Mole, per via delle fiamme scaturite e poi divampate a causa dell'auto di uomo, residente nella palazzina.

Le fiamme sono scattate durante una manovra di parcheggio

Il proprietario dell'auto stava facendo manovra per parcheggiare all'interno del garage, ancora non è chiaro il meccanismo che ha portato al rogo. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo, ma le fiamme hanno avvolto altri 9 veicoli parcheggiati nel garage. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento l'incendio che ha compromesso l'impianto elettrico, idrico e fognario del vano garage. Sono stati evacuati 32 appartamenti, alcuni hanno trovato ospitalità da parenti e amici, altri invece sono stati accompagnati in un albergo messo a disposizione dal Comune di Marino.

