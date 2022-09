Palazzina distrutta dalle fiamme a Fidene, famiglie evacuate in piazza dei Vocazionisti

Incendio a Fidene, quartiere di Roma nord. Oggi pomeriggio i vigili del fuoco hanno inviato in piazza dei Vocazionisti diversi mezzi di soccorso per incendio appartamento, collocato al piano secondo di una palazzina di tre.

Nessuna persona è rimasta ferita, l’abitazione è stata completamente distrutta dalle fiamme. In corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato l’incendio ed e la presenza di eventuali danni strutturali.

Diversi i disagi che il fumo ha recato ai condomini. Alcune famiglie sono state provvisoriamente allontanate dalle proprie abitazioni. Operatori del 118 personale di Roma capitale sul posto.