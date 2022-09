Milano, incendio in un palazzo del centro: evacuate 50 persone. Quattro feriti

Incendio a Milano oggi in un palazzo del centro. Cinquanta persone sono state evacuate da un edificio di via Tommaso da Cazzaniga per le fiamme divampate in un appartamento al terzo piano.

Incendio Ostia, in fiamme l’ex Blues Cafè: tre senzatetto salvati dalla Polizia

Lo rendono noto i vigili del fuoco, che stanno intervenendo con cinque squadre. Quattro operai che lavoravano nell'edificio, al civico 6, sono stati portati in ospedale in codice giallo dopo essere intervenuti nel tentativo di spegnere le fiamme.

Crolla scala del Globe Theatre di Roma: feriti studenti e accompagnatori del liceo Saffo di Roseto