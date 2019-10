Roma, nascondeva oltre 5 chili di hashish in casa: tradito dal rigonfiamento della felpa

Oltre 5 chili di hashish, 49 tavolette, oltre all'occorrente per il confezionamento delle dosi, due coltelli e in tasca circa 300 euro. È questo il materiale che è stato sequestrato a V.A. 31enne romano arrestato martedì dai poliziotti del commissariato Prenestino in via Locorotondo, all'Alessandrino. Al momento dei controlli, l'uomo aveva presentato agli agenti soltanto 170 euro. I poliziotti, insospettiti dal rigonfiamento della felpa, hanno ritrovato altri 150 euro e circa 250 grammi di hashish.

Durante la perquisizione a casa sono stati ritrovati altri 5 chili di droga da cui potevano essere ricavate oltre 72mila dosi. Il 31enne è stato arrestato e per lui è scattato l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

