Roma, furto da Gucci, rubano borsa da 29mila euro: «Ci serviva al mare»

La borsa che tutte le donne vorrebbero sfoggiare almeno una volta nella vita. E la sensazione di aver messo a segno un colpo leggendario. Evelyn Lepe e Rojas Solange per pochi attimi hanno pensato di vivere in una favola: erano uscite dalla boutique di Gucci, rubando una lussuosa borsa da 29mila euro senza essere scoperte. Sembra l'inizio di un'impresa «epica», ma il sogno dura pochi secondi. Il tempo di essere arrestate e poi costrette a patteggiare un anno e quattro mesi di pena, dicendo addio per sempre a quella borsa in coccodrillo, modello Zumi, uno dei prodotti di punta della collezione primavera estate della casa Gucci, che deve il suo nome all'attrice e musicista sperimentale Zumi Rosow.

IL PIANO

A incastrare le due donne, cilene senza fissa dimora, sono stati giovedì pomeriggio i carabinieri di San Lorenzo in Lucina che, insospettiti dal loro atteggiamento, hanno iniziato a seguirle lungo via Borgognona. Le due donne, di 31 e 41 anni, entrano ed escono in maniera frenetica da una delle boutique più esclusive, senza mai acquistare nulla. Una delle due in mano ha solo una busta di carta. I carabinieri le tengono d'occhio e quando le ladre si avvicinano alla boutique capiscono che qualcosa sta per accadere. Le due cilene, dopo aver confabulato fra loro all'esterno dello store, entrano separatamente e si avvicinano alla teca dove su un cuscino rosa giace la borsa a mano Zumi in coccodrillo (misura media) con manico in bamboo, un gioiello da 29mila euro, in «offerta» a soli 25mila euro. Lo sconto non è indifferente. Ma per le due non basta. Così, mentre la più grande si guarda intorno tenendo sotto controllo gli addetti alle vendite impegnati con i clienti, quelli veri, l'altra, la più giovane, preleva la borsa dalla teca e la inserisce nella busta schermata che ha in mano. In pochi istanti, le ladre si guadagnano l'uscita, iniziando, una volta fuori, a camminare a passo svelto. Sulle loro tracce, però, ci sono i carabinieri che hanno seguito ogni mossa: vengono arrestate in via Mario de' Fiori. Accusate di furto aggravato per aver rubato una «borsa di coccodrillo dal valore commerciale di 29mila euro, agendo con l'uso di una borsa schermata», le due cilene ieri si sono ritrovate a piazzale Clodio per la convalida d'arresto dove, rispondendo alle domande del pm d'aula Filomena Angiuni, hanno provato a minimizzare la loro posizione. Ma invece di rivendicare quella ansia da shopaholic che colpisce i maniaci da shopping spesso nei periodi di saldi, si sono semplicemente scusate: «Avevo bisogno di una borsa perl'estate. Non sapevamo fosse così costosa», hanno detto, prima di patteggiare un anno e quattro mesi di pena, e tornare in libertà. Multate anche di 400 euro, per la nuova borsa, a questo punto, dovranno aspettare gli sconti invernali.



