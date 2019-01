Roma, getta la droga dalla finestra per sfuggire alla polizia: arrestato 29enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso dei servizi antidroga effettuati nella zona di Torpignattara, gli agenti del commissariato di zona, diretto da Giuseppe Amoruso, hanno tratto in arresto A.C., italiano di 29 anni, con precedenti di polizia per droga, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. In via Pietro Rovetti, infatti, all’interno del complesso di palazzine popolari l’uomo, resosi conto della presenza dei poliziotti presenti davanti alla sua abitazione, ha gettato dalla finestra della propria camera da letto diverse dosi già confezionate di cocaina, pronte ad essere spacciate. Le sue mosse, però, sono state notate dagli agenti rimasti appostati nel cortile dell’immobile e la droga, che è caduta proprio ai loro piedi, è stata subito recuperata. La perquisizione locale ha permesso poi di sequestrare denaro contante, presumibile provento dell’attività illecita, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. Per il 29enne si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.