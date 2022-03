È precipitato da un'altezza 7 metri di altezza mentre stava potando alcuni alberi nel proprio terreno. Così è morto questa mattina un 56enne di Genzano Romano. L'incidente si è verificato in campagna, in un terreno in via Calvarione a Genzano.

Alle 11:30 sono intervenuti i carabinieri di Nemi e il 118 che ha tentato invano di rianimarlo. Il corpo è stato portato al Policlinico di Roma Tor Vergata per l'autopsia come disposto dall'autorità giudiziaria.