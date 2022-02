​I funerali di Giuseppe Lenoci, 16enne morto durante lo stage

«Giuseppe non è scomparso nel nulla, ora gioca a calcio nella squadra di dio, gioca per noi». È uno dei passaggi dell'omelia di don Luigi Mancini, che durante i funerali a Monte Urano (Fermo), ha cercato di portare conforto ai familiari e agli amici di Giuseppe Lenoci, il 16enne morto in un incidente stradale a Serra dè Conti (Ancona), mentre era in viaggio per uno stage con una ditta di termoidraulica.

Tutto il paese (circa 8.000 abitanti), si è raccolto nella chiesa di Sam Michele Arcangelo, nella piazza principale, per stringersi intorno ai familiari affranti: la madre Francesca, il padre Sabino e il fratello minore. Sulla bara bianca i colori della squadra di calcio Asd Monturano Campiglione, in cui Giuseppe militava, e la sua maglia con il numero 9, a fianco della bara un casco da scooterista e un pallone da calcio. Gli amici di Giuseppe e i compagni della squadra si sono disposti dietro l'altare maggiore, nella chiesta tanta genta di tutte le età: anziani, adulti, tanti giovani e i ragazzini dell'Istituto comprensivo con la bandiera tricolore.