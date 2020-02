Sicurezza, un ristorante chiuso e due arresti per spaccio: ecco il blitz della polizia

Quando gli agenti della polizia sono entrati in un ristorante di via Roberto de Nobili, nel cuore della Garbatella, quasi non credevano ai loro occhi: non tanto per la presenza di alimenti conservati in maniera del tutto irregolare, quanto piuttosto per svariate blatte (vive e morte) nei pressi del cibo. Tutto questo mentre i clienti mangiavano ignari delle precarie condizioni igieniche della cucina. Per questo motivo, d'intesa con il personale della Asl e dei vigili, gli uomini diretti da Isea Ambroselli, hanno sollecitato la chiusura di Potpourri.



Ultimo aggiornamento: 10:28

Questo è solo uno dei controlli effettuati, la scorsa notte, su disposizione del questore, Carmine Esposito , dal commissariato Colombo, nella zona di competenza. In un altro ristorante, nel quartiere Ostiense, sono stati trovati alimenti privi di confezionamento e di etichettature: tutti prodotti che sono stati sequestrati (e il titolare multato di 1500 euro). Per arginare gli eccessi della movida, inoltre, i poliziotti – con l'ausilio dei mezzi dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – hanno presidiato via di Libetta e l'area della stazione metro San Paolo. Nello specifico, in quest'ultimo caso, hanno controllato gli avventori del Chiringuito, un posto frequentato da giovanissimi, che, soprattutto nei mesi estivi, è fonte di rumori molesti per i residenti della zona.Stretta anche sullo spaccio: alla stazione metro Garbatella gli agenti hanno notato due ragazzi che, alla vista delle macchine della polizia, hanno cercato di nascondersi nella loro auto. Una volta perquisiti, V.A. e R.F., di 21 e 27 anni, sono stati trovati in possesso di due involucri di marijuana. Il successivo controllo nell’abitazione del 27enne (reso difficile per la presenza di alcuni cani Rottweiler) ha portato al sequestro di 18 grammi di marijuana, di 69 grammi di hashish e 280 euro in contanti: i due giovani sono stati arrestati. Nel corso dell’attività, infine, sono stati controllati 24 veicoli, identificate 137 persone, elevate due sanzioni per violazioni al codice della strada ed una persona è stata sanzionata amministrativamente per l’utilizzo di sostanza stupefacente.