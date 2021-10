Roma, furto in un ristorante a Marconi: ladro immortalato (e incastrato) dalle telecamere

Venerdì 8 Ottobre 2021, 13:29

Entra di notte in un ristorante e ruba telefoni cellulari e tablet ma le telecamere lo immortalano. Così è stato arrestato un 30enne romeno senza fissa dimora. La scorsa notte, a seguito di una richiesta giunta al 112, i carabinieri sono intervenuti presso un locale in zona Marconi, dove il titolare, che aveva ricevuto l’allarme sull’applicazione del suo smartphone, aveva segnalato un furto in atto.

Dalle riprese delle telecamere si vedeva un uomo entrare e dopo aver forzato una finestra, portare via due smartphone e un tablet fuggendo poi per le vie limitrofe. Le immediate ricerche dei carabinieri hanno consentito di individuare e bloccare il 30enne, in piazzale della Radio, sospettato essere quello che si vedeva dalle riprese, trovato in possesso di due torce, identiche a quelle utilizzate durante il furto. I carabinieri lo hanno arrestato, portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.