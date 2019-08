Diabolik, funerali rinviati: polizia a Tor Vergata e Flaminio Diretta

I funerali in forma privata di Fabrizio "Diabolik" Piscitelli, il leader degli Irriducibili ucciso mercoledì scorso con un colpo di pistola al parco degli Acquedotti, a Roma, non si terranno oggi. Questa mattina al Policlinico Universitario di Tor Vergata c'era la famiglia dell'ultras della Lazio. Alle 4:30 sono arrivati per il riconoscimento della salma di Fabrizio Piscitelli. Non è stata allestita alcuna camera ardente e fuori dalla struttura c'è un notevole dispiegamento di polizia.

Fabrizio Piscitelli, il Tar dà torto alla famiglia

Così come al cimitero Flaminio dove era programmata alle 6 del mattino la cerimonia funebre in forma privata, come da ordinanza del Questore Carmine Esposito. Un importante schieramento di Polizia sta presidiando l'ingresso principale del cimitero.



La giornata di ieri era stata alquanto convulsa. Nel pomeriggio la famiglia del tifoso laziale aveva appreso la notizia del respingimento della richiesta di sospensiva presentata al Tar dai legali dei Piscitelli contro l'ordinanza firmata venerdì dal Questore di Roma Carmine Esposito che ha disposto dalle esequie «in forma privata», alla presenza della sola famiglia, stamane alle 6 al cimitero Flaminio «per ragioni di ordine e sicurezza pubblica».

La reazione della moglie di Piscitelli era stata immediata: «La famiglia non si presenterà al funerale», aveva detto Rita Corrazza, invitando poi «tutti coloro che gli volevano bene» a fare altrettanto e «a non presentarsi al cimitero Flaminio». Un invito immediatamente recepito dagli Irriducibili. Tutto questo perché il braccio di ferro con la Questura per ottenere i funerali in forma pubblica adesso la famiglia lo condurrà a colpi di ricorsi prima al Consiglio di Stato poi alla Corte di Giustizia Europea.

