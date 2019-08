Diabolik, la tifosa della Roma porta fiori al cimitero: «Siamo tutti umani»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chi è che non conosce Piscitelli? A Roma tutti conosco i capi ultrà. Sono venuta qui a chiudere giustizia, spero che prendano l'assassino. Nessuno merita di morire in questa maniera». Simona, una tifosa «romanista» stringe in pugno un mazzo di rose e una coppia di crisantemi, uno bianco e uno azzurro. Alle sei e trenta del mattino si è presentata di fronte all'ingresso deldove alle sei si sarebbero dovute svolgere in forma privata le esequie di, il leader degli Irriducibili ucciso mercoledì scorso a Roma. Simona abita a Roma Nord, nelle vicinanze del cimitero. «Sono venuta qui per rendere omaggio a Fabrizio da semplice cittadina - aggiunge - perché siamo tutti essere umani, tutti hanno i propri scheletri nell'armadio. Era pur sempre un marito e un padre di famiglia».