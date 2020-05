A Fregene spiaggia riaperta: niente sigarette e stop musica di sera

Apre oggi la maggior parte dei 40 stabilimenti di Fregene, anche se più di qualcuno partirà più tardi non riuscendo a mettersi in regola con le nuove norme.

Anche perché rispetto alle linee guida nazionali, l'ordinanza del Comune ha stabilito ulteriori restrizioni. Prima di tutto il divieto assoluto di fumo e non solo sotto l'ombrellone, ma su tutto l'arenile. I gestori potranno a loro discrezione individuare apposite «aree attrezzate» sempre confinate ai margini delle strutture.

Niente musica in riva a partire dalle 21.30, una pietra tombale per feste e aperitivi. Per non parlare dei fuochi d'artificio, vietati tra le 21 e le 23: per farli ci vuole il via libera del Comune con tanto di ok dell'Enac.



Ultimo aggiornamento: 14:24

