La Formula E il 13 aprile all'Eur: l'elenco delle strade chiuse e delle deviazioni

Il conto alla rovescia è scattato. Il 13 aprile scenderanno in pista i bolidi elettrici della Formula E e a partire da oggi all’Eur ci sarà un gran lavorio per disegnare il circuito della sfida, con modifiche graduali alla viabilità ordinaria e alla sosta nelle strade del quartiere. Ventuno giri di gara in totale. Linea di partenza e arrivo in via Cristoforo Colombo. Le ventidue auto correranno intorno all’Obelisco di Marconi, con il Colosseo Quadrato a fare da sfondo. Novità, le auto Gen2: raddoppiata la capacità di accumulo di energia, non sarà più necessario il cambio veicolo a metà gara. Buona la prima. Dopo il debutto dello scorso anno, l’Eur fa il bis e ripropone anche lo schema della mobilità e dei cantieri di allestimento. Macchina che ha passato il collaudo proprio dodici mesi fa.Dunque, si parte. I lavori di allestimento sono iniziati alle 5.30 di questa mattina e proseguiranno fino al 10 aprile, soprattutto di notte. In orario notturno infatti si lavorerà dalle 20.30 alle 5.30, con il divieto di accesso alle strade interessate e progressivamente anche di sosta. In orario diurno, invece, i cantieri apriranno alle 5.30 e chiuderanno a cessate esigenze. Prendendo ad esempio gli interventi dello scorso anno, le singole strade riapriranno nel giro di qualche ora, non più tardi delle 8.30-9. Il disallestimento inizierà il 14 e terminerà il 21 aprile: si prevede la riapertura di viale Cristoforo Colombo dalle 5.30 di lunedì 15 e i lavori di smontaggio delle strutture, con le stesse modalità usate per l’allestimento e il progressivo ripristino dei posti auto e della viabilità.Dalla sera di mercoledì prossimo alla sera del 19 verranno chiusi al traffico viale della Letteratura e viale della Pittura. Dalle 20.30 del 10 aprile alle 5.30 del 15 aprile, poi, verrà chiusa la Cristoforo Colombo tra l’incrocio con via Laurentina e via dell’Oceano Atlantico. Si prevede la completa interdizione al traffico dell’area del circuito. Saranno oggetto di cambi anche i tracciati degli autobus. Da giovedì prossimo al 18 aprile il capolinea di piazzale dell’Agricoltura verrà spostato a piazzale Luigi Sturzo (salita e discesa dei passeggeri alle fermate di viale Beethoven). Da domenica prossima al 17 aprile l’area taxi verrà spostata da piazza Marconi a viale Europa (angolo viale Boston).Per la fase clou, dalla sera del 10 all’alba del 15 aprile, con la chiusura di un tratto della Colombo, sono indicati percorsi alternativi. In direzione del Gra, il traffico privato sarà deviato su via Laurentina (con svolta a sinistra da via Colombo) e viadotto della Magliana/autostrada Roma-Fiumicino. I bus 30, 170, 714, 791, 130F, N2 e N3 seguiranno il percorso Val Fiorita, Tupini, Europa, Beethoven e America. In direzione Ostiense-Marconi, il traffico privato potrà transitare su via Carlo Levi/via di Decima.In direzione Centro, i mezzi privati potranno proseguire su viale Oceano Atlantico/via Laurentina. Le linee bus prenderanno America, Arte, Artigianato, Tre Fontane e Laurentina. L’11 e il 12 aprile (dalle 6.30 alle 12) sarà possibile la chiusura delle rampe del Gra in direzione Centro. Il 12 e il 13 aprile potrebbe chiudere le rampe del viadotto della Magliana in direzione Laurentina per viale dell’Industria e via Cristoforo Colombo in direzione Centro.