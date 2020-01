Mistero a Formia, due imbarcazioni senza equipaggio alla deriva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Guardia Costiera di Formia è intervenuta in soccorso di due natanti alla deriva a circa quattro miglia dal porto di Formia. In seguito alla segnalazione giunta alla Capitaneria di Porto da parte delle navi di linea che percorrono giornalmente la rotta Formia-isole pontine, l’equipaggio di una motovedetta ha intercettato, anche con l’ausilio delle apparecchiature di bordo, i due natanti alla deriva. I militari hanno poi constatato che a bordo non c’erano né persone, né oggetti o altro che potesse far pensare ad eventuali dispersi in mare. E’ stato così evitato l’affondamento dei due relitti, ormai semisommersi, probabilmente abbandonati in mare da ignoti, e la Guardia Costiera, messi entrambi i natanti in sicurezza, li ha fatti rimorchiare verso il molo Vespucci, da dove sono stati poi trasferiti in una discarica autorizzata, per il successivo smaltimento.