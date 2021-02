Focene, sfonda la recinzione e vola sulla banchina del vascone del Consorzio di bonifica

A bordo di una Citroen C4 sbanda in curva e vola capovolgendosi sulla banchina del vascone dove converge l’acqua di scolo dei canali di bonifica a Focene. L’incidente si è svolto stamani, in prossimità della curva in via delle Acque Basse all’incrocio con via dell’Idrovore di Fiumicino, e ha visto protagonista il romano A.M. diretto all’Aeroporto che è stato poi trasferito in codice rosso con l’eliambulanza all’ospedale Gemelli. Per motivi ancora da stabilire, il 51enne ha perso il controllo dell’auto in curva, sfondando il guard rail, la recinzione del Consorzio di bonifica con un salto nel vuoto di circa 3 metri e planando capovolto sulla banchina dell’invaso che raccoglie le acque di bonifica di Maccarese. I primi a arrivare sul posto i vigili del fuoco di Ostia e sommozzatori che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento del romano all’ospedale. La pattuglia incidenti della Polizia locale ha quindi effettuato i rilievi e fatto intervenire i mezzi del deposito giudiziario Cobracar che hanno rimosso l’automobile. La ditta di manutenzioni stradali del comune di Fiumicino ha quindi messo in sicurezza il punto dove si è verificato l’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA