Roma, al Flowers Park tra la festa dell'arrosticino e 400mila bulbi di fiori

A Roma c’è un posto magico, dove tra il profumo dei fiori e la natura, potrai vivere una giornata fantastica insieme alla tua famiglia: infatti il Roma Flowers Park garantisce divertimento a grandi e piccini, che potranno affrontare viaggio tra 400mila meravigliosi bulbi di anemoni italiani, ranuncoli, rose, viole cornute: oltre a tutto questo, nel weekend del 21 e 22 maggio vi si svolgerà anche la Festa dell’Arrosticino, dove potrete deliziare la tipica pietanza abruzzese tra le meraviglie del Roma Flowers Park.

APPROFONDIMENTI MONTEROTONDO Monterotondo, fabbrica di vernici a fuoco ALLARME CINGHIALI Peste suina a Roma NEWS Foto

Torna la primavera meranese con appuntamenti fino al 2 giugno: ecco tutte le novità

Oltre agli Arrosticini, potrete pranzare nel fornito ristoro, dove ad attendervi troverete primi piatti, secondi e contorni tipici della tradizione romana (disponibili anche per celiachi)

L’ingresso, al costo di 5 Euro e gratis per i bambini fino ai due anni, vi lascerà passare un fantastico weekend, inebriati dal profumo dei fiori, mentre i vostri bambini potranno giocare e socializzare con gli altri bambini, oltre all’ampia collina in cui saranno liberi di correre e divertirsi. Ci sarà anche un’area dedicata ai pony dove sarà possibile fare piccole cavalcate.

Weekend a Rotterdam: l’Olanda dei rooftop da vedere, da fare e da mangiare

Per tutte le donne ci sarà anche una rosa in omaggio, mentre per acquistarne altri ci sarà anche il mercatino dei fiori pronto a soddisfare ogni richiesta del botanico che c’è in voi!