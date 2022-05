Monterotondo, fabbrica di vernici a fuoco, rischio nube tossica. Il Comune: «Non uscite di casa»

Allerta a Monterotondo, alle porte di Roma, dove è in corso un importante incendio nella zona industriale (via Leonardo Da Vinci n 61) presso l'azienda Setra Vernici Srl che si occupa della produzione di vernici.

Le fiamme sono divampate alle 12.30 circa, la colonna di fumo nero e le fiamme alte sono visibili da diverse parti della città. Attualmente sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e non ci sono notizie su eventuali persone all'interno dello stabile al momento dell'incendio.

Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione Civile. Via Leonardo da vinci è chiusa al traffico e la protezione civile raccomanda di non recarsi sul posto per non ostacolare le operazioni di spegnimento.

Monterotondo rischio nube tossica, in corso valutazioni di Arpa Lazio

C'è preoccupazione per la nube di fumo nero che si è concentrata sopra la città e che potrebbe contenere sostanze inquinanti in grado di ricadere a terra. A questo proposito si attendono i risultati delle valutazioni di Arpa Lazio sulla qualità dell'aria: «Nell'attesa della valutazione delle autorità competenti, raccomandiamo alla cittadinanza di attenersi alle raccomandazioni del sindaco Riccardo Varone che ha emanato un'ordinanza d'urgenza in proposito» ha spiegato Marco D'Angelo, Presidente della Protezione Civile Monterotondo.

«Tenere chiuse le finestre e spegnete i condizionatori»

Nel frattempo il sindaco Riccardo Varone ha firmato un'ordinanza urgente disponendo misure cautelative per la popolazione. Nell'ordinanza si raccomanda ai residenti «Di mantenere la chiusura delle porte e finestre delle abitazioni e delle attività commerciali, industriali e di servizi, al fine di prevenire un possibile passaggio di inquinanti, compresi gli impianti di areazione forzata (condizionatori ed impianti di aria condizionata) fino a cessato allarme»

Rischio inquinamento: vietato raccogliere e consumare frutta e verdura

Il comune ha inoltre vietato di svolgere attività all’aperto, comprese manifestazioni, attività ludiche, attività sportive in genere ed altri eventi programmati all'aperto, nonché la frequentazione di spazi all’aperto da parte di animali domestici; di esporre prodotti alimentari fuori degli esercizi di vendita; la raccolta ed il conseguente consumo di frutta e verdura presso orti domestici e aziende agricole;