Roma, auto finisce nella fontana all'Eur: il "tuffo" in acqua vicino al Colosseo Quadrato

Roma. Eur. Viale della Civiltà del Lavoro. Sullo sfondo il Colosseo Quadrato. Un automobilista si distrae e finisce con l'auto nella fontana. Non è la prima volta che avviene un "tuffo" indesiderato di un'auto in quella vasca. Stasera, 26 aprile 2022, è toccato ad un automobilista sulla settantina. L'uomo, a quanto risulta, non ha riportato ferite. A soccorrerlo dopo lo sgradito "bagno" i passanti e poi vigili urbani e polizia. La sua piccola utilitaria (visto che non si è accorto della fontana) si è immersa nell'acqua. Oltre ai danni e allo spavento, nessun'altra grave conseguenza, per fortuna.