Fiumicino, cola a picco il barcone-ristorante “Azzurra”

È colato a picco al centro della Fossa Traianea, a soli due passi dal ponte “2 giugno” a Fiumicino. Si tratta del barcone-ristorante “Azzurra”, lungo circa 20 metri, che durante il periodo estivo ormeggia a ridosso della banchina di via Torre Clementina. La speciale barca è munita di una cucina, tavoli e sedie per consumare un pasto, rigorosamente a base di pesce, e per questo è molto gettonata dai romani che amano farsi cullare dalle acque che scorrono nel porto-canale. La causa dell’affondamento non è ancora nota ma sembra che sia stato uno dei grossi tronchi trasportati dalla piena a sfondare la fiancata sinistra del natante che si è adagiato sul fondale del fiume. Non è la prima volta che l’armatore Giovanni Ranucci vede sprofondare il suo ristorante navigabile. Sul banco degli imputati i tanti detriti trasportati dal fiume che molto spesso sono enormi tronchi che hanno più volte provocato problemi alle fiancate di pescherecci della locale flotta e alle barche da diporto. I grossi legni sono la causa dei danni a chiglie e eliche dei natanti. È diventata impellente quindi la necessità di creare una diga a monte di Capo due Rami.