Roma, incendio in un appartamento: madre e figlia, intossicate ma salve

Fiamme e paura, la notte scorsa a San Cesaeo dove poco prima delle quattro è divampato un incendio in un appartamento al primo piano di una palazzina di due piani in via Filippo Corridoni 126. Sul posto sono intervenute due squadre de dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma e un'autoscala. I pompieri hanno subito spento il rogo in una delle stanze dell'abitazione, evitando così il propagarsi delle fiamme in altri locali. All'interno c'erano due donne, madre e figlia, che a causa del fumo inalato sono state ricoverate all'ospedale di Frascati. L'appartamento al momento è inagibile per il denso fumo nero che si è sviluppato all'interno. La palazzina di due piani è stata evacuata. © RIPRODUZIONE RISERVATA