Roma, rallentamenti all'Eur per Formula E: chiusa fino a lunedì parte della Colombo

Giornata difficile per il traffico rallentato su tutte le principali arterie cittadine, in entrata a Roma e sull'ultimo tratto dell'autostrada Roma-Fiumicino e sul viadotto della Magliana a causa di un incidente in direzione Eur. Rallentamenti all' Eur con difficoltà di circolazione a causa dei preparativi per il campionato di Formula E che si svolgerà sabato. La Cristoforo Colombo è chiusa fino alle 5,30 di lunedì tra l'incrocio con via Laurentina e viale dell'Oceano Atlantico. Stesso assetto della viabilità collaudato lo scorso anno. Ingorghi si registrano in tutta l'area sud della Capitale, da Ostia fino al centro. La chiusura del tratto di Colombo, infatti, ha costretto molti automobilisti a riversarsi sulla via del Mare e sull'Ostiense, causando lunghe file, con rallentamenti in alcuni casi anche di ore.

Le strade del quartiere quotidianamente battute da residenti e lavoratori diventeranno una pista a tutti gli effetti. Qualche indicazione in più: la Formula E non è solo la gara di sabato, ma anche la giornata di oggi: quando alle 18 al Tre Fontane si sfideranno in una partita della solidarietà la Nazionale Piloti e la As Roma Legends. E anche venerdì con appuntamenti aperti a tutti, fino al concerto serale e alla prova in, fissata per le 18 con la E-Parade, purché siate dotati di un mezzo a emissioni zero come hoverboard, bici elettrica e monopattino elettrico. Non saranno invece ammessi scooter e auto elettrici.

