Mercoledì 21 Dicembre 2022, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 12:18

«L'ultimo caso è avvenuto sabato scorso. Sono anche stati sorpresi dai proprietari rientrati a casa, ma i ladri sono riusciti a fuggire ugualmente». I residenti hanno paura: a Grotta Perfetta, zona Eur non molto distante da viale del Tintoretto, dalla Colombo e dalla ex Fiera di Roma, da inizio mese, si susseguono senza sosta i furti negli appartamenti. «Polizia e carabinieri arrivano dopo, quando ormai i furti sono avvenuti, per i sopralluoghi. Vista questa esplosione di effrazioni confidiamo che in zona si intensifichino i controlli».

I SOPRALLUOGHI

I primi furti, raccontano i residenti che preferiscono restare anonimi, sono cominciati a inizio mese, a cavallo del ponte dell'8 dicembre. Poi, più o meno ogni fine settimana, due o tre appartamenti per volta vengono visitati dai ladri. «Non abbiamo il conto preciso - spiegano i residenti - ma sono numerosi. Sette sicuri, ma non sappiamo se sabato scorso i ladri siano stati sorpresi al primo furto o dopo». In un caso, ci sono delle immagini di telecamere di sorveglianza che hanno restituito frame di almeno cinque persone e che sono state consegnate nelle mani delle forze dell'ordine. «Ci siamo resi conto che quasi sempre colpiscono nel tardo pomeriggio durante i fine settimana. L'ultima volta è stato di sabato pomeriggio, il 17, intorno alle 19. I proprietari dell'appartamento sono rientrati e li hanno sorpresi ma sono ugualmente riusciti a fuggire. E oramai sappiamo che è successo qualche furto perché vediamo le auto delle forze dell'ordine giù in strada».

Il quartiere è fatto di case signorili: «A me hanno portato via un televisore e un paio di orologi. Non è roba di altissimo valore, a parte quello affettivo. Ma è comunque scioccante tornare a casa e trovarla completamente sottosopra: tutti i cassetti aperti, vestiti sparsi ovunque», dice una delle vittime. Fra i particolari che emergono dai racconti di chi ha subito i furti c'è l'uso dei divani o comunque di un mobile pesante che i ladri spostano e mettono dietro la porta di ingresso per impedire un rientro veloce dei proprietari e garantirsi il tempo per l'eventuale fuga veloce: «Quando sono tornata a casa non riuscivo ad aprire la porta. Mi sono dovuta far aiutare da alcuni vicini: avevano spostato il divano e lo avevano spinto contro la porta. Hanno fatto la stessa cosa col mio vicino del piano di sopra. E da quanto ne so è la stessa cosa accaduta sabato: quando i proprietari sono rientrati hanno avuto difficoltà ad aprire la porta e questo ha consentito ai ladri di scappare velocemente». Anche perché fino ad ora tutte le case visitate sono al piano terra o al primo piano. E sono apparentemente selezionate sapendo che i proprietari non sono in casa tanto.

LA STRADA NEL MIRINO

«Ovviamente abbiamo molta paura. Più di qualcuno sta pensando di non muoversi per le feste di Natale per il timore di tornare a casa e trovarla svaligiata». I furti per ora sono concentrati prevalentemente in un'unica strada, via Giana Anguissola. «Non vorremmo dirlo così ma onestamente ci sentiamo abbandonati e non protetti. Ci fa piacere che le forze dell'ordine arrivino presto. Ma abbiamo bisogno di più controlli». Le telecamere di sorveglianza hanno mostrato, secondo i racconti dei residenti, anche il momento in cui un televisore grande veniva portato via e hanno fatto vedere queste cinque persone con il volto parzialmente coperto. «Ma a una, a un certo punto, è caduta questa copertura e speriamo che questo particolare basti alle forze dell'ordine per riuscire a incastrare i ladri prima che compiano un nuovo furto. Non vorremmo passare Natale a compilare la lista degli oggetti rubati».