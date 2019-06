​Esplosione su una barca a Fiumicino: tre feriti gravi con ustioni a Sant'Eugenio

Esplosione su un'imbarcazione privata che si trovava al rimessaggio in via del Faro a Fiumicino. Sul posto due elicotteri, tre ambulanze e un'automedica del 118. Secondo quanto si è appreso, sono tre i pazienti soccorsi dal 118: due con ustioni su ad arti e addome, l'altro con ustioni più lievi e intossicazione da fumo. Sono stati portati all' ospedale Sant'Eugenio di Roma.

In mattinata sempre a Fiumicino tre imbarcazioni, ormeggiate sul fiume Tevere, sono state danneggiate da un incendio nel cantiere navale Sea Cloud a Fiumicino. Sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Roma, con due autobotti e il carro autoprotettori. La squadra intervenuta ha iniziato l'opera di spegnimento delle tre imbarcazioni di cui due da 8 metri (una è affondata) e una di 4 metri, anch'essa affondata. Non ci sono persone ferite o intossicate.

Ultimo aggiornamento: 21:06

