«Allarme eroina a Tor Bella Monaca»: 7 casi di overdose nell'ultimo mese

più pura potrebbe essere la causa di alcuni casi diregistrati nelle ultime ore nella Capitale. Questo è quanto denuncia l’Unità di Strada di Villa Maraini-Croce Rossa Italiana che in 48 ore è dovuta intervenire ben quattro volte su tossicodipendenti in condizioni gravissime. Si tratta di uomini di età compresa tra i 30 ed i 40 anni che - trovandosi nel Parco davanti a viale dell’Archeologia a pochi metri dal Camper della Fondazione Villa Maraini, CRI - sono stati salvati tempestivamente dagli operatori che hanno provveduto ad iniettare il farmaco, antagonista dell’eroina. L’accaduto è molto grave perché dall’inizio dell’anno sono stati già 3 i decessi per overdose solo nel Lazio (dati SITD). Villa Maraini denuncia che soltanto nel mese di febbraio sono dovuti intervenire sette volte solo nella zona di Tor Bella Monaca.LEGGI ANCHE: ---> Roma, blitz antidroga a Tor Bella Monaca: arrestati 13 pusher «L’esperienza ci dice che casi così numerosi e ravvicinati possono essere un campanello d’allarme su quello che potrebbe succedere nelle prossime ore», spiega Massimo Barra Fondatore Villa Maraini-CRI. «Morire di overdose è terribile - conclude Barra - è per questo che siamo presenti nei posti dove il tossicodipendente vive il suo dramma quotidiano, per salvargli la vita ed avviarlo ad un percorso di cura». Il presidio mobile di Villa Maraini è presente a Tor Bella Monaca tutti i giorni dal lunedì al venerdì, anche quelli festivi, ma solo dalle 10 alle 15.30.LEGGI ANCHE: ---> Roma, poliziotti accerchiati dai residenti a Tor Bella Monaca: estratta pistola