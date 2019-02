Roma, blitz antidroga a Tor Bella Monaca: arrestati 13 pusher

Blitz anti-droga a Tor Bella Monaca: arrestati 13 pusher. I controlli mirati sono stati eseguiti nelle ultime 48 ore dai carabinieri di Frascati e di Tor Bella Monaca. Seguendo i movimenti di alcuni cittadini stranieri all'interno delle piazze di spaccio del quartiere, i carabinieri sono arrivati nell'abitazione di cinque cittadini del Gambia, di età compresa tra i 19 e i 24 anni, dove hanno trovato tre grossi sacchi contenenti diverse buste di marijuana, per un peso complessivo di 1,370 kg. Tutti e cinque sono stati arrestati e portati in caserma.

In via dell'Archeologia, a casa di un 46enne romano già agli arresti domiciliari, i militari hanno scoperto in camera da letto 40 dosi di eroina e diverse centinaia di euro. Anche lui è stato arrestato e portato in caserma, in attesa del rito direttissimo. In largo Ferruccio Mengaroni, invece, sono stati sorprese due pusher, un 44enne di Cuba e un 34enne di Roma, mentre cedevano dosi di cocaina ad alcuni giovani. Fermati e controllati, nelle loro tasche, i militari hanno trovato 22 dosi di cocaina. Entrambi sono stai messi agli arresti domiciliari.

CONTROLLI

In via dell'Archeologia, i carabinieri hanno notato uno scambio sospetto tra due giovani e sono intervenuti, accertando che uno dei due, 42enne del Marocco aveva appena ceduto all'acquirente alcune dosi di cocaina. Nascoste in una tasca interna del giubbotto, hanno rinvenuto altre 12 dosi della stessa sostanza. Infine, sempre in via dell'Archeologia, tre cittadini romani, di 50, 40 e 24 anni, e uno originario della provincia di Venezia, di 25 anni sono stati trovati in possesso di 70 dosi di cocaina e oltre 800 euro in contanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA