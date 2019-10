Emergenza rifiuti, Acea: «Il termovalorizzatore di San Vittore potrebbe essere potenziato»

«San Vittore potrebbe essere un impianto assoggettato a potenziamento. Anche perchè tratta non solo rifiuti di Roma ma di tutta la Regione, per garantire un maggiore assorbimento delle quantità prodotte». Così l'ad di Acea, Stefano Donnarumma, al Sustainability Day organizzato da Acea, parlando dell'unico termovalorizzatore presente nel Lazio. «Ne abbiamo già parlato con la Regione e le ipotesi sono sul campo ma bisogna attendere come sempre gli iter autorizzativi. Non abbiamo problemi di carattere finanziario e industriale per intraprendere l'investimento», ha spiegato Donnarumma. L'ipotesi alla quale si lavora riguarda la costruzione di una quarta linea da affiancare a quelle attualmente esistenti, che attualmente possono bruciare fino a 400mila tonnellate di combustibile l'anno. L'orizzonte temporale dell'operazione potrebbe essere il 2024.

