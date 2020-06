Roma, Tor Bella Monaca: pusher si barricano in casa: avevano 500 dosi di cocaina

Barricati in un appartamento a Tor Bella Monaca, in via Miteli. In sei, tutti romani, hanno tentato così di sfuggire ai controlli dei carabinieri della compagnia di Frascati che dopo aver circondato tutto lo stabile hanno controllato gli scarichi del sistema fognario: nei tombini ormai aperti erano state appena gettate una cinquantina di dosi di cocaina subito recuperate. I militari sono riusciti ad accedere all’appartamento e ad ammanettare i 6 malviventi, di età compresa tra i 24 e 37 anni, tutti senza occupazione e con precedenti.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare 505 dosi per un peso complessivo di 220 g, una pressa per il confezionamento della sostanza stupefacente, due bilancini di precisione e 800 euro. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, in attesa del rito direttissimo.

E' stato arrestato nche arrestato una 31enne romana con l’accusa di evasione perché sorpresa all’esterno della sua abitazione nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari per precedenti reati. Qualche ora prima, invece, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato una 29enne, fermata per un controllo in via dell’Archeologia, trovata in possesso di 28 dosi di eroina e una coppia, lui 37enne e lei 42enne, entrambi romani con precedenti, sorpresi, in via Domenico Parasacchi, a cedere 7 dosi di eroina ad un acquirente, identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore.

Il bilancio finale è di 10 persone arrestate, 505 dosi di cocaina e 35 di eroina sequestrate, 900 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

