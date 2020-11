Ostia, fermati i clienti: ​arrestati gli spacciatori

Hanno fermato due clienti. E da questi sono risaliti agli spacciatori. Colpo al mercato della droga a Ostia. A seguito di uno specifico servizio di monitoraggio nei pressi di un'abitazione di via del Sommergibile ad Ostia, i carabinieri hanno fermato 2 persone che poco prima avevano acquistato della droga dall'interno di uno degli appartamenti dello stabile. I 2, trovati in possesso di 4 dosi di cocaina, sono stati fermati e controllati poco distanti dallo stabile, venendo poi segnalati quali assuntori.

APPROFONDIMENTI TOR BELLA MONACA Droga, maxi blitz a Tor Bella Monaca: spaccio durante il lockdown da... OSTIA Ostia, droga e soldi nascosti nella porta di casa: arrestato 19enne ROMA Roma, sequestrati oltre 52 chili di cocaina e eroina a Fiumicino ROMA Roma, blitz anti droga 8 in carcere e 7 ai domiciliari: così...

Blitz a Ostia Nuova: baby-boss gestiva la piazza di spaccio

Consegna a domicilio di marjuana, arrestato a Cerveteri

A questo punto i militari, avuta la conferma del luogo dove era stata acquistata la droga, hanno fatto irruzione nell'appartamento da cui erano poco prima usciti i 2 fermati. All'interno i militari hanno sorpreso altre 2 persone che, al termine di un breve tentativo di fuga, sono state bloccate ed ammanettate. Nell'abitazione sono stati trovati e sequestrati oltre 10 grammi di cocaina, un piccolo quantitativo di hashish, tutto il materiale occorrente per la pesatura ed il confezionamento della droga, oltre a 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'illecita attività. I 2 spacciatori, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza dell'Arma in attesa dell'udienza di convalida, mentre la droga, il denaro contante e il restante materiale sono stati sequestrati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA