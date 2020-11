Ostia, droga e soldi nascosti nella porta di casa: arrestato 19enne

Nella serata di ieri, i Carabinieri, al termine di uno specifico servizio antidroga, hanno arrestato un 19enne residente in via del Sommergibile ad Ostia. I militari, che avevano notato un insolito andirivieni di persone, molte delle quali note consumatrici di sostanze stupefacenti, dall’abitazione del giovane, e pertanto è stato atteso il momento propizio per poter fare irruzione nell’appartamento e perquisirlo. L’attività d’indagine non ha inizialmente dato alcun frutto ma i militari, notando il nervosismo del padrone di casa ed avendo rinvenuto un sistema di videosorveglianza che consentiva il monitoraggio degli accessi all’appartamento, si sono convinti che lo stesso occultasse effettivamente qualcosa. Alla fine i Carabinieri hanno notato una lieve anomalia presente nel portone d’ingresso dell’appartamento: delle sottili linee presenti nella scocca metallica vicino alla serratura.

Con l’ausilio di alcuni attrezzi i militari hanno scoperto una “tasca metallica” ingegnosamente ricavata nella porta e tenuta chiusa da un sistema di bloccaggio costituito da calamite che serrava in vano. All’interno dello stipo così ricavato, i Carabinieri hanno rinvenuto 7 involucri contenenti circa 60 grammi di sostanze stupefacenti, in particolare, oltre 50 grammi di cocaina ed una più modesta quantità di hashish, nonché – all’interno di una busta di cellophane - la somma contante di quasi 1000 euro. Provento dell’attività illecita. La droga ed il denaro contante sono stati sequestrati, mentre il pusher è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

